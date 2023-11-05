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Giriş Tarihi: 6.11.2023 00:50

Konyaspor'da Cikalleshi 1 puanı panenka ile getirdi

DHA
Konyaspor’da Cikalleshi 1 puanı panenka ile getirdi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Konyaspor'un golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün ise tek golü 46'ncı dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın, ikinci yarının ilk dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

KONYASPOR 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Maçı bırakmayan Konyaspor, 90+7'de penaltı kazandı ve golcüsü Cikalleshi ile panenka penaltısıyla 1 puanı aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

30'uncu dakikada Rohden'in pasında ceza sahası yayında bulunan Eysseric'in şutunda top yandan auta çıktı.

38'nci dakikada Cicaldau'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre Bilgin, topa müdahale etti.

45+1'inci dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta cıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46'ncı dakikada Fatih Karagümrük, öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Can'ın pasında, altıpas içindeki Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

54'üncü dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında topa yükselen Cicaldau'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında Rohden'in şutunda kaleci Bernardoni, topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada Moreno'nun ortasında ceza sahasında topa yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Muric'in ortasında ceza sahasındaki Biraschi'nin topsuz alanda müdahalesinde Cikalleshi yerde kaldı. Hakem Mert Güzenge,

'VAR' incelemesi sonrası penatlı noktasını gösterdi.

90+7'nci dakikada Cikalleshi'nin penatlı vuruşuyla Konyaspor, beraberliği yakaladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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Konyaspor'da Cikalleshi 1 puanı panenka ile getirdi
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