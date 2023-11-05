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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Samsun ‘sonunda’ güldü!

Samsun ‘sonunda’ güldü!

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk galibiyetini uzatmanın son dakikasında (90+9) Hatayspor karşısında Schindler’in golüyle aldı

Ligin en alt sırasındaki Samsunspor, bu sezonki ilk galibiyetini Hatay karşısında aldı. 36'da Lamkel'in golü ile konuk takım 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol yaptığı değişikliklerle maça takımını yeniden ortak ederken 77'de kazanılan penaltıyı Ercan Kara ağlara gönderdi. Son dakikalarda iki takım da savunma güvenliğini geri plana atıp gol için yüklenirken ev sahibi 90+9'da Schindler'in fileleri bulması ile birlikte (2-1) 3 puan da Samsunspor'a yazıldı.

LİGİN EN GEÇ GOLÜNÜ ATTI!
Yılport Samsunspor'un Alman ekibi Köln'den kadrosuna kattığı Kingsley Schindler, Atakaş Hatayspor kalesine yolladığı golle lige de damga vurdu. Ganalı oyuncu 98.20'de bulduğu golle ligin en geç sayısını ağlara gönderdi.

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Samsun ‘sonunda’ güldü!
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