Samsun ‘sonunda’ güldü!

Ligin en alt sırasındaki Samsunspor, bu sezonki ilk galibiyetini Hatay karşısında aldı.golü ile konuk takımöne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol yaptığı değişikliklerle maça takımını yeniden ortak ederken 77'de kazanılan penaltıyıağlara gönderdi. Son dakikalarda iki takım da savunma güvenliğini geri plana atıp gol için yüklenirken ev sahibifileleri bulması ile birlikte (2-1) 3 puan da Samsunspor'a yazıldı.Yılport Samsunspor'un Alman ekibi Köln'den kadrosuna kattığı Kingsley Schindler, Atakaş Hatayspor kalesine yolladığı golle lige de damga vurdu. Ganalı oyuncu 98.20'de bulduğu golle ligin en geç sayısını ağlara gönderdi.