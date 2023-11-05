SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rashica, Başakşehir maçında yok

Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'ta Milot Rashica, RAMS Başakşehir'e karşı görev yapamayacak. Ayrıca Adana Demirspor'da Arber Zeneli; İstanbulspor'da Florian Loshaj ve Rizespor'da Altin Zeqiri takımlarındaki yerlerini almayacak. Maçları cuma ve cumartesi günü olan diğer 7 futbolcunun da oynamama ihtimali bulunuyor. Bu gelişmenin ardından federasyonun nasıl bir karar alacağı ise merak konusu...