SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kırmızı alarm

Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Antalya deplasmanına sıkıntılı gitti. Siyahbeyazlılarda tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında olduğu gibi forvette Cenk Tosun görev yapacak.