SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da kırmızı alarm

Süper Lig'de puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Antalya deplasmanına sıkıntılı gitti. Siyahbeyazlılarda tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Aboubakar'ın yokluğunda Gaziantep FK maçında olduğu gibi forvette Cenk Tosun görev yapacak.
TAYYİP GÖTÜRÜLDÜ AMA OYNAMAYACAK
Geçen haftayı boş geçmeyen Tosun Paşa, Antalyaspor maçında da golünü atarak 11'deki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Bu arada siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosuna dahil edildiği ancak karşılaşmada oynamayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE
Galatasaray ve Bodo/Glimt yenilgilerinin ardından Gaziantep FK'yı mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyen Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek üst üste kazanma serisi başlatmayı hedefliyor. Kartal, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan topladı. 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puana sahip.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Erdal, Saric, Streek, Safuri, Larsson, Buksa
Beşiktaş: Ersin, Onur, Bailly, Necip, Bahktiyor, Salih, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk