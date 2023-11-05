Son dakika: Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş ve Antalyaspor geçtiğimiz hafta ligde galip geldi ve iki takım da galibiyet serisini devam ettirmenin hedefinde.
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER YOK
Beşiktaş- Antalyaspor maçında, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra hasta olan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk