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Giriş Tarihi: 5.11.2023 17:58 Son Güncelleme: 5.11.2023 18:58

Son dakika: Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında! 11'ler belli oldu

Son dakika: Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı takımda önemli isimler eksik. Diğer yandan Antalyaspor ise galibiyet serisin elde etmek istiyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş ve Antalyaspor geçtiğimiz hafta ligde galip geldi ve iki takım da galibiyet serisini devam ettirmenin hedefinde.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Beşiktaş- Antalyaspor maçında, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra hasta olan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk

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Son dakika: Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
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