SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko, Szymanski, İrfan Can ve Tadic tel tel döküldü

Fenerbahçe'nin, Trabzon maçına kadar bu sezon ligde 29 golünün 23'ünü kaydeden Dzeko, Szymanski, İrfan Can ve Tadic; Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kaldı. Bordo-Mavili takımın merkezde Baniya-Denswil ile kanatta Mehmet Can-Eren ile birlikte geçit vermediği Sarı-Lacivertli oyuncular da etkisiz bir görüntü çizdi.
Dzeko, 2 şutta çerçeveyi bulamazken 11 kez top kaybı yapıp %62 isabetli pasta kaldı. Szymanski, şut atamazken ayağındaki 15 topu kaybetti. Kanatta oynayan İrfan Can, 1 ortada da arkadaşını bulamadı. Kaleye çektiği 4 şutta sıfır çekti. Penaltıları gole çeviren Tadic ise performansıyla vasatı aşamadı.
CENGİZ ÜNDER KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder bir türlü geri dönüşü sağlayamadı. Eylül ortasında sakatlık yaşayan deneyimli sağ kanadın, Trabzonspor maçında kadrodaki yerini alması bekleniyordu ancak yetenekli oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal şans vermedi.
3-1 kazanılan Ludogorets karşılaşmasında uzatma bölümünde giren 26 yaşındaki yıldızın ağrılarının devam ettiği iddia edildi. Bu arada Sarı-Lacivertlilerde sakatlığını atlatan Emre Mor, 102 gün sonra kadroda yer aldı.