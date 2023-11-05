SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko, Szymanski, İrfan Can ve Tadic tel tel döküldü

Fenerbahçe'nin, Trabzon maçına kadar bu sezon ligde 29 golünün 23'ünü kaydeden Dzeko, Szymanski, İrfan Can ve Tadic; Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kaldı. Bordo-Mavili takımın merkezde Baniya-Denswil ile kanatta Mehmet Can-Eren ile birlikte geçit vermediği Sarı-Lacivertli oyuncular da etkisiz bir görüntü çizdi.

Dzeko, 2 şutta çerçeveyi bulamazken 11 kez top kaybı yapıp %62 isabetli pasta kaldı. Szymanski, şut atamazken ayağındaki 15 topu kaybetti. Kanatta oynayan İrfan Can, 1 ortada da arkadaşını bulamadı. Kaleye çektiği 4 şutta sıfır çekti. Penaltıları gole çeviren Tadic ise performansıyla vasatı aşamadı.