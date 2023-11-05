SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Atom Karınca Torreira her alanda zirvede

Bir yandan Süper Lig bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayan G.Saray'ın enerji santrali de Torreira oldu. Geçen sezon performansı ile ligin bu bölgedeki en iyi ismi olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçında Muslera'nın da çıkmasının ardından takımın savunmasına yük binmemesi için vitesi daha da yükseltti. Uzun zamandır birlikte olduğu ünlü dizi oyuncusu Devrim Özkan ile aşklarını sosyal medyadan duyuran 27 yaşındaki futbolcunun hem saha içi hem de saha dışında hayatı da yoluna girdi.