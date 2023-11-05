SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Atom Karınca Torreira her alanda zirvede

Bir yandan Süper Lig bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle oynayan G.Saray'ın enerji santrali de Torreira oldu. Geçen sezon performansı ile ligin bu bölgedeki en iyi ismi olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçında Muslera'nın da çıkmasının ardından takımın savunmasına yük binmemesi için vitesi daha da yükseltti. Uzun zamandır birlikte olduğu ünlü dizi oyuncusu Devrim Özkan ile aşklarını sosyal medyadan duyuran 27 yaşındaki futbolcunun hem saha içi hem de saha dışında hayatı da yoluna girdi.
MİLAN YAKIN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
İtalyan Milan'ın takipte olduğu Torreira, Galatasaray'ın orta sahada emniyet kuvveti oldu. Bu sezon 15 maçta görev alıp 14'ünde ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, bin 264 dakika sahadaydı. 'Atom karınca' lakaplı yıldız, maç başına ikili mücadele (5.1), faul kazanma (2.4), isabetli pas (51.5) ve isabetli uzun pas (4.0) değerlerinde takım içinde zirveyi gördü. Ayrıca top çalma (Maç başına 2.3), 17 top kesme (1.7) ve pas arası (1.7) karnesiyle sağ bek Boey'in ardından geldi.
ZAHA BAYERN'E BİLENİYOR
Bu arada kötü performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Zaha, Kasımpaşa maçındaki futboluyla güldürdü. Kerem'in yerine sol açıkta oynayan Fildişili yıldız, gol sayısını 4'e çıkardı. Zaha, Bayern Münih deplasmanında da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Bu arada B.Münih, Bundesliga'da oyadığı maçta Borussia Dortmund'u 4-0'la bozguna uğrattı.
YENİ KAPTAN ICARDI
Öte yandan Gomis'e veda eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yeni ikinci kaptan olmuştu. Muslera'nın sakatlandığı ve Kerem'in oyundan çıktığı Kasımpaşa maçında pazubendi İcardi taktı. Transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyen ve ağrılarına rağmen oynayan İcardi, teknik heyet ve yönetim tarafından üçüncü kaptanlıkla ödüllendirildi.