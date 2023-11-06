Demir gülemiyor

Sivasspor karşısında Koita’nın golüyle geri düşen Mavi Şimşekler, Stambouli ile eşitliği yakaladı. Ancak 3 puanı alamadı ve deplasmanda galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Patrick Kluivert'ın yönetimindeki Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Mücadeleye etkilibaşlayan Yiğidolar'da takipçiliğinikonuşturan Koita, düzgünvuruşuyla takımını 10. dakikadaöne geçirdi: 1-0. Devreden sonra Adana Demir, değişikliklerle birlikte ağırlığını koydu. Mavi Şimşekler, köşe vuruşundaoluşan karambolde 57.dakikada Stambouli ile eşitliğiyakaladı: 1-1. Bu sonuçla birlikte Adana Demir'in, dış sahadaki galibiyet özlemi 5 maça, Sivasspor'un ise içerideki zafere olan hasreti 6 müsabakaya çıktı.