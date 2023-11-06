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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Demir gülemiyor

Demir gülemiyor

Sivasspor karşısında Koita’nın golüyle geri düşen Mavi Şimşekler, Stambouli ile eşitliği yakaladı. Ancak 3 puanı alamadı ve deplasmanda galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Patrick Kluivert'ın yönetimindeki Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Mücadeleye etkili başlayan Yiğidolar'da takipçiliğini konuşturan Koita, düzgün vuruşuyla takımını 10. dakikada öne geçirdi: 1-0. Devreden sonra Adana Demir, değişikliklerle birlikte ağırlığını koydu. Mavi Şimşekler, köşe vuruşunda oluşan karambolde 57. dakikada Stambouli ile eşitliği yakaladı: 1-1. Bu sonuçla birlikte Adana Demir'in, dış sahadaki galibiyet özlemi 5 maça, Sivasspor'un ise içerideki zafere olan hasreti 6 müsabakaya çıktı.

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Demir gülemiyor
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