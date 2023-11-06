Dortmund-Bayern Münih maçı sonrası ilginç olay! Tuchel statta unutuldu

Bundesliga'da cumartesi günü Der Klassiker'de karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Bayern Münih maçında gol yağmuru oldu. Tempolu oynanan ve Harry Kane'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih, Dortmund'u tam 4-0 mağlup etti.
MUNIH KUPADA ŞOKU YAŞAMIŞTI
Almanya Kupası'nın ikinci turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e 2-1 yenilerek elenen Bayern Münih, hemen ardından ligde en önemli rakibi Dortmund'u mağlup ederek Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.
Bir süre sonra Thomas Tuchel'in araçta olmadığı fark edilince otobüsün geri döndüğü, Signal Iduna Park'tan Bayern çalıştırıcısını da alarak tekrar yola koyulduğu belirtildi.