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Giriş Tarihi: 6.11.2023 15:15 Son Güncelleme: 6.11.2023 15:18

Dortmund-Bayern Münih maçı sonrası ilginç olay! Tuchel statta unutuldu

Dortmund-Bayern Münih maçı sonrası ilginç olay! Tuchel statta unutuldu

Bundseliga'da Cumartesi günü oynanan Der Klassiker'de Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Harry Kane'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih ezeli rakibi Dortmund'u 4-0 mağlup etti ve Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Maç sonrası ise ilginç bir olay yaşandı.

Bundesliga'da cumartesi günü Der Klassiker'de karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Bayern Münih maçında gol yağmuru oldu. Tempolu oynanan ve Harry Kane'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern Münih, Dortmund'u tam 4-0 mağlup etti.

MUNIH KUPADA ŞOKU YAŞAMIŞTI

Almanya Kupası'nın ikinci turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e 2-1 yenilerek elenen Bayern Münih, hemen ardından ligde en önemli rakibi Dortmund'u mağlup ederek Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

TUCHEL STATTA UNUTULDU

Maçtan sonra ise çok ilgiç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Bayern'in hocası Thomas Tuchel'in statta unutulduğu iddia edildi. Takım otobüsünün, Tuchel'i almadan hareket ettiği yazıldı.

Bir süre sonra Thomas Tuchel'in araçta olmadığı fark edilince otobüsün geri döndüğü, Signal Iduna Park'tan Bayern çalıştırıcısını da alarak tekrar yola koyulduğu belirtildi.

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Dortmund-Bayern Münih maçı sonrası ilginç olay! Tuchel statta unutuldu
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