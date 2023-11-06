Fransa’da Farioli rüzgarı esiyor! Türkiye’de kovulmuştu...

Fransa Ligue 1'de Francisco Farioli ve Nice rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransa'da 11. hafta maçında Nice evinde ağırladığı Rennes'i Boga ve Mandanda'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
NAMAĞLUP VE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezon başında takımın başına geçen Farioli, Nice ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Ayrıca Nice, ligde 4 golle en az gol yiyen takım konumunda.
FARIOLI'NİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, oynattığı oyunla Fransa'da dikkat çekiyor. Genç hoca, Alanyaspor'un başındayken görevine son verilmişti.