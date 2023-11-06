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Giriş Tarihi: 6.11.2023 15:52 Son Güncelleme: 6.11.2023 15:55

Fransa'da Farioli rüzgarı esiyor! Türkiye'de kovulmuştu...

Fransa’da Farioli rüzgarı esiyor! Türkiye’de kovulmuştu...

Fransa Ligue 1'de Nice rüzgarı devam ediyor. Fransa Ligi'nde Nice, bu hafta evinde ağırladığı Rennes'i 2-0 mağlup etti ve yeniden liderlik koltuğun oturdu. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Francisco Farioli ise ülkede dikkat çeken bir hoca haline geldi. Genç teknik direktör Türkiye'de ise Alanyaspor'daki görevine son verilmişti.

Fransa Ligue 1'de Francisco Farioli ve Nice rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransa'da 11. hafta maçında Nice evinde ağırladığı Rennes'i Boga ve Mandanda'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

NAMAĞLUP VE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon başında takımın başına geçen Farioli, Nice ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Ayrıca Nice, ligde 4 golle en az gol yiyen takım konumunda.

FARIOLI'NİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, oynattığı oyunla Fransa'da dikkat çekiyor. Genç hoca, Alanyaspor'un başındayken görevine son verilmişti.

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Fransa'da Farioli rüzgarı esiyor! Türkiye'de kovulmuştu...
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