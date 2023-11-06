Kaleci Emircan’dan hayatını kurtaran hakeme teşekkür





'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'

Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Emircan, hakem Onur Bingöl'e teşekkür etti.



Emircan, "Yaşadığım olay anını kesinlikle hatırlamıyorum. Tamamen arkadaşlarımın anlatımı ile görüntüleri izleyince olayı gördüm ve farkına vardım. Şu anda durumum iyi, hafif ağrılarım var. Maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün o an bu müdahaleyi yapması beni hayatta tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağlık eğitiminin ne kadar önemli olduğu benim hayata tutunmam ile belli oldu" dedi.