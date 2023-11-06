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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Konyaspor 1 puanı 90+7’de kurtardı

Konyaspor 1 puanı 90+7’de kurtardı

Yeşil-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşısında 46. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle geri düştü. 90+7’de Cikalleshi penaltıdan ağları sarsıp 1-1’lik sonucu ilan etti. Konya uzun aradan sonra puanla tanıştı

TÜMOSAN Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük ile uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı ve 4 maç sonra puanla tanıştı. İlk devresi golsüz geçilen müsabakada takımlar ikinci yarıda vites yükseltti. 46'da Karagümrük, Can Keleş'in asistinde Güven Yalçın'ın şık vuruşuyla öne geçti: 0-1. Ancak 'Maç bitti' derken Konyaspor, 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı Sokol Cikalleshi ile sonuca çevirdi: 1-1.

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Konyaspor 1 puanı 90+7’de kurtardı
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