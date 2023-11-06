Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında olay karar!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün İçel İdman Yurdu sahasında Vanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı İçel İdman Yurdu 3-0 kazandı. Maça damga vuran olay ise Vansporlu Muhammed Ali Doğan ile rakibi Oğuz Özden arasında yaşanan pozisyon ve hakemin kararı oldu.
OYUNCUNUN KAŞINDA KANAMA MEYDANA GELDİ
Vanspor forması giyen Muhammed Ali Doğan, rakibi Oğuz Özden'e çok sert bir müdahale yaptı. Yüzüne aldığı sert darbe sonrası sakatlanan Oğuz Özden'in kaşında kanama meydana geldi.
Pozisyonla ilgili kulüpten yapılan paylaşımda "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.