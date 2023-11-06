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Giriş Tarihi: 6.11.2023 13:27 Son Güncelleme: 6.11.2023 13:32

Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında olay karar!

Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında olay karar!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta karşı karşıya gelene Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon gündeme damga vurdu. Faulun ardından hakemin sarı kart göstermesi sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün İçel İdman Yurdu sahasında Vanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı İçel İdman Yurdu 3-0 kazandı. Maça damga vuran olay ise Vansporlu Muhammed Ali Doğan ile rakibi Oğuz Özden arasında yaşanan pozisyon ve hakemin kararı oldu.

OYUNCUNUN KAŞINDA KANAMA MEYDANA GELDİ

Vanspor forması giyen Muhammed Ali Doğan, rakibi Oğuz Özden'e çok sert bir müdahale yaptı. Yüzüne aldığı sert darbe sonrası sakatlanan Oğuz Özden'in kaşında kanama meydana geldi.

MAÇIN HAKEMİNE BÜYÜK TEPKİ

Maçın hakemi yaşanan bu pozisyondan sonra Muhammed Ali Doğan'a sarı kart göstererek tepkilere sebep oldu. Maçın ardından oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Pozisyonla ilgili kulüpten yapılan paylaşımda "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında olay karar!
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