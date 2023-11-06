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Giriş Tarihi: 6.11.2023 18:19 Son Güncelleme: 6.11.2023 18:19

SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Adaylığını koyacak mı?

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Adaylığını koyacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, salı günü saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Siyah-beyazlı ekibin aktif olarak başkanlığını yapan Çebi'nin düzenlenecek seçimde adaylığını koymayacağını açıklayacağı öğrenildi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yarın (7 Kasım) Basın Toplantısı Düzenleyecek

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ADAY OLMAYACAK!

Ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını duyuracağı öğrenildi.

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SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Adaylığını koyacak mı?
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