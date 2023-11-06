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Giriş Tarihi: 6.11.2023 08:07

Son dakika Beşiktaş haberi: Burak Yılmaz'dan tek değişiklik! 3 olunca Rebic oyuna...

Son dakika Beşiktaş haberi: Burak Yılmaz’dan tek değişiklik! 3 olunca Rebic oyuna...

Son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'yı 2-0 yenen takımda sadece tek değişikliğe gitti. Sakat olan Ghezzal'ın yerine Tayfur'u 11'e sürdü.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'yı 2-0 yenen takımda sadece tek değişikliğe gitti. Sakat olan Ghezzal'ın yerine Tayfur'u 11'e sürdü. Hasta olduğu için o maçta oynayamayan ancak hafta için tüm antrenmanlarda yer alan Rosier 46'da Bailly'nin yerine oyuna girdi. Yılmaz, Antalya'nın 12 dakikada gelen 3 golünün ardından Chamberlain'in yerine Muleka, Tayfur'un yerine ise Rebic değişikliğini gerçekleştirdi. Rebic'in pasında Muleka 79'da skoru 3-2'ye getiren golü attı. Kulübe 2 yıllık sözleşme maliyeti 6.5 milyon Euro olan Rebic, 17 Eylül'deki Trabzonspor maçından sonra 11'e hasret kaldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Burak Yılmaz'dan tek değişiklik! 3 olunca Rebic oyuna...
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