Son dakika Beşiktaş haberi: Burak Yılmaz’dan tek değişiklik! 3 olunca Rebic oyuna...

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'yı 2-0 yenen takımda sadece tek değişikliğe gitti. Sakat olan Ghezzal'ın yerine Tayfur'u 11'e sürdü. Hasta olduğu için o maçta oynayamayan ancak hafta için tüm antrenmanlarda yer alan Rosier 46'da Bailly'nin yerine oyuna girdi. Yılmaz, Antalya'nın 12 dakikada gelen 3 golünün ardından Chamberlain'in yerine Muleka, Tayfur'un yerine ise Rebic değişikliğini gerçekleştirdi. Rebic'in pasında Muleka 79'da skoru 3-2'ye getiren golü attı. Kulübe 2 yıllık sözleşme maliyeti 6.5 milyon Euro olan Rebic, 17 Eylül'deki Trabzonspor maçından sonra 11'e hasret kaldı.