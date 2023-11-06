Son dakika Fenerbahçe haberi: Sakatlıklar Kanarya’nın belini büktü! Yoklukları yara açtı...

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Stoperde yerlerine forma giyen Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu. Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı. 17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti. Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti. Hatasıyla Trabzonspor'a üçüncü golü hediye ederken şut engelleme ve pas arası değerlerinde sıfır çekti. 4 ikili mücadelenin 3'ünü kaptırırken 10 kez de rakibe topu verdi.



MIHA ZAJC BU KEZ SINIFTA KALDI



Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı. Orta saha ile hücum arasında enerji ve pas istasyonu olma konusunda fark yaratamayan Sloven futbolcu, Mendy-Berat ikilisine İsmail ile birlikte üstünlük kuramadı. Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.



OCAKTA STOPER AVI



Sezon başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydın, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti. Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü. Becao-Djiku-Serdar'ın sakatlıklarının sürmesi nedeniyle A.Demirspor deplasmanında da Samet'in zorunlu olarak maça 11'de başlaması bekleniyor. Ancak yönetim, devre arasında bir stoper takviyesi için şimdiden çalışmaya başlarken ilk hamle bu bölgeye yapılacak