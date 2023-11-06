Son dakika: Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın B planı Yusuf Akçiçek!

Elinde sadece Samet Akaydın kalan Teknik Direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.

İsmail Kartal'ın hafta içinde oyuncusuyla toplantılar yaparak ona moral aşılamaya çalışırken, b planını da hazırladı. Trabzonspor maçında altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenilecek. Genç oyuncu idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Osterwolde'nin partneri olacak.

Fenerbahçe U19 takımında 5 maçın tamamında forma giyen Akçiçek iki de gol atmayı başardı. Samet'in mental olarak toparlanmaması durumunda Akçiçek, Djiku dönene kadar şans bulacak.