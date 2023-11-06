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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:12 Son Güncelleme: 6.11.2023 10:12

Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı Yusuf Akçiçek!

Son dakika: Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın B planı Yusuf Akçiçek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yenilgiyle sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından stoper krizi adeta zirve yaptı. Becao’nun uzun süre sahalardan uzak kalmasının yanında, Djiku da pazar günü Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıyor.

Elinde sadece Samet Akaydın kalan Teknik Direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.

İsmail Kartal'ın hafta içinde oyuncusuyla toplantılar yaparak ona moral aşılamaya çalışırken, b planını da hazırladı. Trabzonspor maçında altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenilecek. Genç oyuncu idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Osterwolde'nin partneri olacak.

Fenerbahçe U19 takımında 5 maçın tamamında forma giyen Akçiçek iki de gol atmayı başardı. Samet'in mental olarak toparlanmaması durumunda Akçiçek, Djiku dönene kadar şans bulacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın B planı Yusuf Akçiçek!
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