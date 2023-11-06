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Giriş Tarihi: 6.11.2023 07:55

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin son 2 maçı!

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin son 2 maçı!

Son dakika Galatasaray haberi:  Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan İcardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak. Sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor. Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan İcardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak. Sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

KAPTAN, MANU'YA KARŞI DA OLMAYACAK

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Muslera'nın kaslarında yırtık, kanama ve bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisine başlanan 37 yaşındaki file bekçisi, takımını önemli müsabakalarda yalnız bıracak. Bayern Münih ile Hatay maçlarında sahada olamayacak Muslera, milli ara dönüşünde de hemen takıma katılamayacak. Alanya ve Manchester United müsabakalarında ter dökemeyecek.

DİVANA BAYERN AYARI

Galatasaray'ın Kasım ayı Divan Kurulu toplantısı, çarşamba günkü Bayern Münih maçı nedeniyle öne çekildi ve bugüne alındı. Kulüp üyeleri, Suudi Arabistan'da oynanacak TFF Süper Kupa'nın Türkiye'ye alınması için Divan'a dilekçe sunmuştu. Bu konu G.Saray Lisesi'nde gerçekleşecek toplantıda masaya yatırılacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’nin son 2 maçı!
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