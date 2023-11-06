Son dakika haberi: Galatasaray Okan Buruk’la hep zirvede!

Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 38 galibiyet- 5 beraberlik gören Buruk, sadece 4 kez yenildi.



TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI



Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı, elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı takımıyla üst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.