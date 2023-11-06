Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin hikayesini paylaştı

Analiz toplantısında oyunculara, "Rakibimiz Fenerbahçe. Onların ilk ciddi sınavı. Onlar daha sıkıntılılar. Biraz sonra kadro yapısını da göreceksiniz. Savunmanın arkasındaki oyuncuları da değişecek" cümlelerini aktaran deneyimli teknik adam, maç toplantısında ise, "Ben hafta başından beri söylüyorum. Onların en zor maçı bizim için de çok güzel bir fırsat var. Sadece konu başlıklarına maça her ana doğru odaklanacağız ve beraber hareket edeceğiz. Hafta başından beri söylüyorum İyi hissettiğim bir hafta. Bizim bundan sonra takım olarak hem oyun organizasyonu olarak yavaş yavaş üstlere çıkışımız başlayacaktır. Bu çıkışı hızlandırmak için çok güzel bir fırsat var. Trabzonspor için, şehir için, taraftar için, bu maçın ne olduğunu ne anlama geldiğini her şey değil belki ama ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Her şeyi hızlandırabilmek için tekrar cesaretli oyunla inadına oyunla kazanabileceğimiz bir müsabaka" şeklinde konuştu.