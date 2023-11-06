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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)

8 Kasım Çarşamba:

20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
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