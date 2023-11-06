Unai Emery'den Zaniolo için flaş sözler! "Daha iyi oynaması için..."

"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Unai Emery, Nottingham Forest karşısında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra, ilk 11'de sahaya çıkan ve ikinci yarının başında oyundan alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo hakkında şunları söyledi; "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz."