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Giriş Tarihi: 6.11.2023 16:06

Unai Emery'den Zaniolo için flaş sözler! "Daha iyi oynaması için..."

Unai Emery’den Zaniolo için flaş sözler! Daha iyi oynaması için...

Premier Lig'de bu sezon iyi bir performans ortaya koyan fakat bu hafta deplasmanda Nottingham Forrest'a 2-0 mağlup olan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, takımın yıldızlarından Nicolo Zaniolo hakkında da açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Aston Villa, bu hafta deplasmanda iyi oynamasına rağmen gol bulamadı ve rakibi Nottingham Forrest'a 2-0 mağlup oldu.

"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Unai Emery, Nottingham Forest karşısında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra, ilk 11'de sahaya çıkan ve ikinci yarının başında oyundan alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo hakkında şunları söyledi; "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"En iyi pozisyonunda oynamıyor, ancak bize yardımcı oluyor. Bizimle birlikte seviyesini yükseltmek istiyorum. Takım arkadaşlarını anlaması, onlarla iyi hissetmesi ve daha önce yaşadığı sorunları unutması için süre vermek istiyoruz"

HENÜZ SKOR KATKISI YAPAMADI

Zaniolo, Aston Villa formasını dokuz Premier Lig olmak üzere 13 kez giydi, fakat İtalyan futbolcu yuncu henüz takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Unai Emery'den Zaniolo için flaş sözler! "Daha iyi oynaması için..."
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