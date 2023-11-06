Unai Emery'den Zaniolo için flaş sözler! "Daha iyi oynaması için..."

Premier Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Aston Villa, bu hafta deplasmanda iyi oynamasına rağmen gol bulamadı ve rakibi Nottingham Forrest'a 2-0 mağlup oldu.
"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Teknik direktör Unai Emery, Nottingham Forest karşısında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra, ilk 11'de sahaya çıkan ve ikinci yarının başında oyundan alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo hakkında şunları söyledi; "Daha iyi oynaması için kafasının % 100 rahat olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz."
HENÜZ SKOR KATKISI YAPAMADI
Zaniolo, Aston Villa formasını dokuz Premier Lig olmak üzere 13 kez giydi, fakat İtalyan futbolcu yuncu henüz takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.