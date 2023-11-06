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Giriş Tarihi: 6.11.2023 22:44

Zorlu maçta kazanan Kayserispor oldu!

Zorlu maçta kazanan Kayserispor oldu!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 61'inci dakikada Kemen'in golüyle 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 19'a yükseltirken, kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sol kanattan Mane'nin yaptığı ortaya dokunan Thiam'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çeldi. Alanyaspor file bekçisinden seken top Ali Karimi'ye çarparak, filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı ve oyun yeniden başladı.

32'inci dakikada Oğuz'un ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Fatih'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal çelerken, dönen topu ise Attamah kornere gönderdi.

45+2'nci dakikada Oğuz'un ara pasında Kayserispor file bekçisi Bilal ile karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

45+3'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Thiam'ın dokunduğu topa Alanyaspor savunması müdahale etti ve top oyun alanının dışına çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Oğuz'un sol kanattan açtığı ortaya Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Bilal'in parmaklarının ucu ile yaptığı müdahale sonrasında top kale direğinin üstüne çarparak sarı-kırmızılı oyuncularda kaldı.

61'inci dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topa yeniden yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden filelerle buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada Alanyaspor savunmasından seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Kartal'ın şutunda top direkten döndü.

75'inci dakikada Boa Morte sol kanattan seri çalımlarla Alanyaspor ceza sahasına girdi. Boa Morte'nin sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Zorlu maçta kazanan Kayserispor oldu!
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