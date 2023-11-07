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Giriş Tarihi: 7.11.2023 14:05

Alexander Djiku'dan Fenerbahçe itirafı! "Düşünülmüş ve planlanmış"

Alexander Djiku’dan Fenerbahçe itirafı! Düşünülmüş ve planlanmış

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Fransa'dan RMC Sport'a konuk oldu. İşte Djiku'nun sözleri...

"Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi."

"Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu."

"Fenerbahçe'nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar."

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Alexander Djiku'dan Fenerbahçe itirafı! "Düşünülmüş ve planlanmış"
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