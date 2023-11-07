Alexander Djiku'dan Fenerbahçe itirafı! "Düşünülmüş ve planlanmış"

"Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi."



"Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu."



"Fenerbahçe'nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar."