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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:28

Antalyaspor'da Jehezkel 4 attı, 6 kazandırdı

Antalyaspor’da Jehezkel 4 attı, 6 kazandırdı

Antalyaspor'un 28 yaşındaki forveti Jehezkel, son 5 maçta attığı 4 golle takımına 6 puan kazandırdı.

Trendyol Süper Lig'de son iki haftayı galip kapatan Antalyaspor'da moraller yerine geldi. Başakşehir'i 1-0, Beşiktaş'ı da 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar ligde ise 15 puanla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor ara vermeden de cuma günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Öte yandan Güney ekibinde yeni transferlerin performansı büyük beğeni topluyor. Özellikle transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı ve en son Hapoel Beer Sheva'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Sagiv Jehezkel, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı formayı 5 maçta giyen Jehezkel, Samsunspor'a 2, Beşiktaş'a da 2 olmak üzere toplam 4 golle takımına 6 puan kazandırdı.

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Antalyaspor'da Jehezkel 4 attı, 6 kazandırdı
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