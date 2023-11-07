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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Kayserı’nın acıması yok!

Kayserı’nın acıması yok!
Süper Lig'de son haftaların formda takımı Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü Kemen attı. Akdeniz temsilcisi ise yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk karşılaşmasından eli boş ayrıldı. Uzatma anlarında rakibiyle çarpışan ve şuur bulanıklığı yaşayan Kayserispor kalecisi Bilal, hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de oynanan maçta Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

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Kayserı’nın acıması yok!
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