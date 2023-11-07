Kayserı’nın acıması yok!

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u 1-0yenerek üst üste 3. galibiyetinialdı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü Kemen attı. Akdeniz temsilcisi ise yeni teknik direktörü FatihTekke ile çıktığı ilk karşılaşmasındaneli boş ayrıldı. Uzatma anlarında rakibiyle çarpışan ve şuur bulanıklığı yaşayan Kayserispor kalecisi Bilal, hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu arada Trendyol1. Lig'de oynanan maçtaÜmraniyespor ile Tuzlaspor1-1 berabere kaldı.