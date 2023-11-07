Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan flaş karar! Crespo stopere...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin analizini yaparken Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarını kayıpsız geçmek için Samandıra'da yatıp kalkıyor. Kartal ve ekibini düşündüren en önemli konu, 13 futbolcunun Bulgaristan deplasmanında forma giyemeyecek olması. Defans hattı çöken F.Bahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Serdar Aziz'in yanı sıra Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olamayacak.



SADECE 2 KEZ BU BÖLGEDE OYNADI



İsmail Kartal, Ludogorets'e karşı savunmaya Miguel Crespo'yu çekmeyi planlıyor. Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma çizgisini çok fazla önde kurmayacak ve risksiz bir oyun tercih edecek. Kariyeri boyunca 187 maça çıkan Portekizli Crespo, sadece 2 karşılaşmada stoper olarak görev aldı. Oosterwolde ise 19. kez savunmanın merkezinde oynayacak. Sakatlıkları süren ve listede olmayan diğer isimler ise Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Joshua King.