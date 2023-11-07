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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:31 Son Güncelleme: 7.11.2023 13:58

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Aday olacak mı?

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Aday olacak mı?

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Çebi, "Camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Çebi şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. %68 oy ile göreve geldik.

"ADAY OLMAYACAĞIM"
Camianın huzura ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin.

"TFF PARMAK FALAN SALLAYAMAZ!"
TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerden biri bendim. Hakemleri geri çağırdıklarında tek karşı çıkan bendim. TFF ile mücadele edeceksek hep beraber edeceğiz. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz. Tüm camia, deprem zamanı bana sorulan bir soruya, kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim. Benim kırılma noktam orasıydı.

TFF parmak falan sallayamaz arkadaşlar. Ama ben, sokaktaki bir insan gibi hareket edemem. Ben ona sordum, 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. Vallahi bir şey demedim dedi. Ancak şunu söyleyeyim, bana parmak sallamadı. 5 dakika bekle kardeşim. Küfürleri doğru bulmuyorum ancak taşıdığın sorumluluğu bilmelisin. Sabretmeyi, yutmayı bilmelisin. Ancak arkadaş bilmiyor.

"LİMİTLER ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLADI"
Beşiktaş'ın TFF'de bir limiti var. Bu limitler, bizim elimizi kolumuzu bağladı. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz, öbür taraftakiler her türlü yolu bularak bir şekilde bunu aşıyorlar. Ben aşamam arkadaşlar. Beşiktaş'ta hatalı evrak işi ben yapamam."

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Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Aday olacak mı?
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