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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:35 Son Güncelleme: 7.11.2023 13:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları çekiliyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanacak. Saat 14.00'te başlayacak kura töreni A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Tüm Türkiye'yi kucaklayan büyük serüvende 4. eleme turu kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura töreni A Spor'dan naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR DA BU TURDA DAHİL OLACAK
Kupanın bu turunda, 3. elemeyi geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, 1. Lig'den 7, TFF 2. Lig'den ise 9 takım olmak üzere toplam 56 ekip mücadele edecek. Kupaya Süper Lig'den başta Trabzonspor olmak üzere Karagümrük, Samsun, Pendik, Başakşehir ve Rizespor dahil oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, 5. eleme turuna adını yazdıracak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekiliyor
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