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Giriş Tarihi: 8.11.2023 09:17

17 yaşındaki Endrick, Fenomen Ronaldo'nun rekorunu tarihe gömdü

17 yaşındaki Endrick, Fenomen Ronaldo’nun rekorunu tarihe gömdü

Palmeiras forması giyen 17 yaşındaki forvet Endrick, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Endrick, Fenomen Ronaldo'yu geçerek Brezilya Milli Takımı'na davet edilen en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

Palmeiras'ta top koşturan ve sezon sonunda Real Madrid'e transferi resmiyet kazanacak olan Endrick, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki Endrick, Brezilya Milli Takımı'na çağrılarak tarihe geçti.

ENDRICK, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
2006 doğumlu golcü, Brezilya tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Ronaldo'yu geçerek milli takıma çağrılan en genç futbolcu oldu.

Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ve Arjantin'le oynayacağı maçların aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Alisson - Liverpool, Ederson- Manchester City, Lucas Perri - Botafogo

Defans: Emerson - Tottenham, Renan Lodi - Lyon Carlos Augusto - Inter, Bremer - Juventus, Gabriel Magalhães - Arsenal, Marquinhos - PSG, Nino - Fluminense

Orta Saha: André - Fluminense, Bruno Guimarães - Newcastle United, Douglas Luiz - Aston Villa, Joelinton - Newcastle United, Raphael Veiga - Palmeiras, Rodrygo - Real Madrid

Hücum: Endrick - Palmeiras, Gabriel Jesus - Arsenal, Gabriel Martinelli - Arsenal, Vinicius Junior - Real Madrid, João Pedro - Brighton, Paulinho - Atlético-MG, Pepê - Porto, Raphinha - Barcelona

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17 yaşındaki Endrick, Fenomen Ronaldo'nun rekorunu tarihe gömdü
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