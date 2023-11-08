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Giriş Tarihi: 9.11.2023 01:46 Son Güncelleme: 9.11.2023 01:54

Bayern Münih maçı sonrası Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Mauro Icardi'nin son durumu...

Bayern Münih maçı sonrası Okan Buruk’tan flaş açıklamalar! Mauro Icardi’nin son durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, grubun 4. maçında Bayern Münih ile karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, rakibini zorlasa da puan kazanamadı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Okan Buruk, flaş açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle...

"Birinci dakikada 5 metrelik ofsaytla başladık. Hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularım iki maçta da önemli bir mücadele sergiledi. Bayern'e karşı iyi oyunlar oynadık. Gol atabilirdik, öne geçme şansı yakaladık. Davies'in pozisyonu ikinci sarıdan kırmızı kart olabilirdi. Faulü veriyorsa ikinci sarıdan kırmızı olması gerekirdi. Duran top öncesinde Barış'ın ayağına basma var. Bunlar oyun içinde kırılma noktaları. Genel olarak istediklerimizi yaptık, en büyük eksikliğimiz sonlandırmaydı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok otomatikleşmiş, çok iyi oyuncular. Şampiyonlar Ligi için favorilerden biri. Oyuncularıma bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

"Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediyoruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok."

"Şu an çok farklı bir puanda da olabilirdik. Gruptan çıkmış olarak konuşuyor olabilirdim. Gelen pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Oyun olarak doğru gidiyoruz. Çok fazla da yeni oyuncu katıldı aramıza, mevcut düzen içinde takım olarak hep birlikte daha iyiye gitmeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz son iki maçı kazanıp, gruptan çıkmak."

"Davies'e çıkmayan ikinci kart kırılma noktasıydı. Gol öncesinde de bir hata yaptı. İki tane büyük, skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum hakemin."

"Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var."

"İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik."

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Bayern Münih maçı sonrası Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Mauro Icardi'nin son durumu...
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