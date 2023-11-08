Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Bodo/Glimt’i yenersek yarışta olacağız

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, "Yarın çok önemli bir maç olacak. Önemini biliyoruz, kazanmak zorundayız. Durumumuz zor, bir puandayız. Bu kötü gidişatı çevirmek için yarın bir fırsatımız var. Kazanırsak yarışta olacağız. Beşiktaş büyük bir aile. İçeride oynadığı maçta taraftarlarıyla her şeyi vermek zorunda. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kötü gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Yakın zamanda oynadığımız için rakibimizi de analiz etmek kolay oldu. Tüm planımızı hazırladık. Yarın elimizden geleni yapacağız, 3 puan için her şeyi vermek zorundayız" diye konuştu.

Vukas, hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında görev yapamayan Vincent Aboubakar ile ilgili olarak, "Antalyaspor maçından önce koşulara başlamıştı. Yarın için hazır olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Hırvat futbol adamı, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise yarın forma giyemeyeceğini aktardı.