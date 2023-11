Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Bodo/Glimt’i yenersek yarışta olacağız

RASHICA: BU MAÇIN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEYİZ

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı oyuncu Milot Rashica ise şunları kaydetti:

"Hem ligde hem Avrupa'da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Bu maçın öneminin bilincindeyiz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız. Burak hocayla geldiğinden beri çok iyi ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Takımla ilişkisi çok iyi, bizi her zaman geliştirmeye çalışıyor. Bu açıdan her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ona istediğimiz sonuçları veremedik. Bize verdiklerinin karşılığını daha çok çalışarak vermeliyiz."

Rashica, Kosova Milli Takımı'nın İsrail'le oynayacağı erteleme maçının RAMS Başakşehir karşılaşması ile aynı güne denk gelmesi ve milli takımdan davet almasıyla ilgili bir soruya, "Bizim tüm odağımız yarınki maçta. FIFA kurallarıyla alakalı bir durum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapar" cevabını verdi.