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Giriş Tarihi: 8.11.2023 17:03

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Bodo/Glimt'i yenersek yarışta olacağız

AA
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Bodo/Glimt’i yenersek yarışta olacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, son zamanlardaki kötü gidişatı değiştirmek için ellerinde bir fırsat olduğunu söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, "Yarın çok önemli bir maç olacak. Önemini biliyoruz, kazanmak zorundayız. Durumumuz zor, bir puandayız. Bu kötü gidişatı çevirmek için yarın bir fırsatımız var. Kazanırsak yarışta olacağız. Beşiktaş büyük bir aile. İçeride oynadığı maçta taraftarlarıyla her şeyi vermek zorunda. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kötü gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Yakın zamanda oynadığımız için rakibimizi de analiz etmek kolay oldu. Tüm planımızı hazırladık. Yarın elimizden geleni yapacağız, 3 puan için her şeyi vermek zorundayız" diye konuştu.

Vukas, hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında görev yapamayan Vincent Aboubakar ile ilgili olarak, "Antalyaspor maçından önce koşulara başlamıştı. Yarın için hazır olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Hırvat futbol adamı, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise yarın forma giyemeyeceğini aktardı.

RASHICA: BU MAÇIN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEYİZ
Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı oyuncu Milot Rashica ise şunları kaydetti:

"Hem ligde hem Avrupa'da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Bu maçın öneminin bilincindeyiz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız. Burak hocayla geldiğinden beri çok iyi ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Takımla ilişkisi çok iyi, bizi her zaman geliştirmeye çalışıyor. Bu açıdan her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ona istediğimiz sonuçları veremedik. Bize verdiklerinin karşılığını daha çok çalışarak vermeliyiz."

Rashica, Kosova Milli Takımı'nın İsrail'le oynayacağı erteleme maçının RAMS Başakşehir karşılaşması ile aynı güne denk gelmesi ve milli takımdan davet almasıyla ilgili bir soruya, "Bizim tüm odağımız yarınki maçta. FIFA kurallarıyla alakalı bir durum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapar" cevabını verdi.

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Bodo/Glimt'i yenersek yarışta olacağız
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