Eskişehirspor’da tüm localar tükendi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yoluna yenilgisiz devam eden Eskişehirspor'da taraftarlar takıma destek vermeyi ihmal etmedi. Eskişehirsporlu taraftarlar kulübün satışa çıkardığı localara yoğun ilgi gösterdi.

Kırmızı-Siyahlı kulüp, geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda yer alan locaların tamamının tükendiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, "Büyük taraftarımıza! 2023-2024 Futbol Sezonu için Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'muzun localarının tamamı tükenmiştir" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, localara ilgi gösteren kurum, kuruluş ve büyük Eskişehirspor taraftarına da teşekkür edildi.

Eskişehirspor'da 2023-2024 sezonu locaları 30, 50 ve 100 bin liradan satışa çıkarılmıştı.

