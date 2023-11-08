Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.