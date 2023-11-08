Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!
Giriş Tarihi: 8.11.2023 14:26 Son Güncelleme: 8.11.2023 14:32

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!

Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki VAR performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Video Asistan Hakem olarak görev alan Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktalama kararı aldığı iddia edildi.

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.

METE KALKAVAN'IN KARİYERİ
İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler | AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
Kartta Troy sosyal medyada Yaay ve BiP
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben de bekliyorum
İran mı daha tehlikeli İsrail mi?
Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Özgür Özel'e soğuk duş! "Bu saaten sonra dönmeyiz"
Son dakika | Endonezya'da peş peşe iki deprem: 7,1 ile sarsıldı
Yeni olan nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan düdük asıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA