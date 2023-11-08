Kopenhag - Manchester United maçında Filistin bayrağıyla sahaya girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü hafta maçında Kopenhag ile Manchester United FC takımları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşma esnasında, bir taraftar sahaya Filistin bayrağı ile girdi. Üzerinde "Gazze'deki çocukları öldürmeye son verin", "Birlikte duralım" yazan Filistin bayrağıyla sahada tur atan taraftar, stat görevlilerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.
Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, protestocunun gözaltına alınması sonrası maça kaldığı yerden devam edildi.