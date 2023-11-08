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Giriş Tarihi: 9.11.2023 00:11 Son Güncelleme: 9.11.2023 00:11

Kopenhag - Manchester United maçında Filistin bayrağıyla sahaya girdi!

Kopenhag - Manchester United maçında Filistin bayrağıyla sahaya girdi!

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Manchester United arasında Parken Stadyumu'nda oynanan bir maçta Filistin bayraklı bir taraftar sahaya girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü hafta maçında Kopenhag ile Manchester United FC takımları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşma esnasında, bir taraftar sahaya Filistin bayrağı ile girdi. Üzerinde "Gazze'deki çocukları öldürmeye son verin", "Birlikte duralım" yazan Filistin bayrağıyla sahada tur atan taraftar, stat görevlilerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, protestocunun gözaltına alınması sonrası maça kaldığı yerden devam edildi.

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Kopenhag - Manchester United maçında Filistin bayrağıyla sahaya girdi!
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