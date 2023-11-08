Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Paul Scholes: Manchester United, Galatasaray'a kaybetmemeliydi
Giriş Tarihi: 8.11.2023 15:51

Paul Scholes: Manchester United, Galatasaray'a kaybetmemeliydi

Paul Scholes: Manchester United, Galatasaray’a kaybetmemeliydi

Manchester United'ın efsane futbolcusu Paul Scholes, Kırmızı Şeytanlar'ın Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken konuyu 3-2 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasına da getirdi.

Scholes yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın başı büyük dertte. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman söylerim, kendi evindeki maçları kazanıp, deplasmanda en kötü berabere kalırsan sıralamaya girersin. Galatasaray maçı büyük bir pişmanlık oldu. Kendi evinde böyle bir takıma kaybetmemen gerekir. United'ın oyun şekli, güveni düşüktü. Çok büyük sürpriz olmadı" dedi.

"BASKIYA DAYANMASI GEREKİYOR"
Kopenhag maçına da değinen, "Kopenhag maçı çok zor olacak. Avrupa'daki bu tür deplasman maçları zorlu geçiyor. Eğer düşmanca bir atmosfer oluştururlarsa MANU'nun zayıflığından endişelenmemiz gerekiyor. Bu baskı altında gerçekten parçalanabilirler. Manchester United, bence bu gruptan çıkamayacak. Deplasman maçlarında çok zayıflar. Geçen sezon oynadıkları Sevilla maçını hatırlayın, çok zayıf göründüler. Dağıldılar. Bununla başa çıkamadılar. Ancak, Kopenhag deplasmanında kazanırlarsa gerçekten bir şansları olur. Kopenhag çok iyi takım olmasa da organizeler. MANU'nun büyük atmosferlere ayak uydurabilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler | AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
Kartta Troy sosyal medyada Yaay ve BiP
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben de bekliyorum
İran mı daha tehlikeli İsrail mi?
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
Kılıçdaroğlu’nun ‘ihanet’ çıkışına ateş püskürdü: Hançeri kalbine vururum
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
İYİ Parti'den İmamoğlu ve Özgür Özel'e soğuk duş! "Bu saaten sonra dönmeyiz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Paul Scholes: Manchester United, Galatasaray'a kaybetmemeliydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA