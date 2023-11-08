Son dakika Beşiktaş haberi: Emre Kocadağ pazartesi adaylığını açıklayacak

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını resmen açıklamasının ardından, gözler asbaşkan Emre Kocadağ'a çevrildi. Beşiktaş'ın genç yöneticisinin, pazartesi günü yapacağı bir toplantıyla adaylığını resmen kamuoyuna duyuracağı bildirildi. Bir süredir başkanlık için kolları sıvayan ve yönetimine alacağı isimlerle irtibata geçen Kocadağ, listesinin büyük kısmını belirledi. Maddi ve manevi olarak güçlü bir yönetim kurmayı planlayan siyah-beyazlı yönetici, teknik direktör konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta seçim 3 Aralık Pazar günü yapılacak.