Doğru değilse ceza istiyoruz

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti. Bu iddia kapsamında başlatılan soruşturmada TFF Etik Kurulu tarafından yazılı olarak Ali Koç'a; "Adana Demir-F.Bahçemaçındaki bir pozisyonun VAR görüntüsü,Lale Orta tarafından size gönderildimi? Söylemek istediğiniz başka birhusus var mıdır?" soruları yöneltildi. Sarılacivertli kulüp de Koç'un verdiği cevabı yayımladı: "Söz konusu iddialar için kulübümüz, TFF'ye araştırma talep etmiştir. Ancak bugüne kadar hiçbir bildirim ve bilgi alınmamıştır. VAR görüntüsünün, SayınLale Orta tarafından şahsıma doğrudan veyadolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğiniKurulunuzun bilgisine sunarım. Kurulunuzun malumu olduğu üzere, kural olarak ispat yükü iddia sahibine aittir. Şüphe yok ki, soruşturma kapsamında iddia sahibinin kendisinde bulunduğunu dile getirdiği kayıtların sunulması gerekmektedir. Sunulamaması veya sunulan belgelerin ortaya atılan iddiayı kanıtlar nitelikte olmaması halinde ise töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların disiplin kurulları ile kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur. Soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasınıve iddia sahibi ile benim de dâhil olduğumiddiaların muhataplarının tamamının sözlübeyanlarının alınmasını talep ederim."