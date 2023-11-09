Doğru değilse ceza istiyoruz

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti. Bu iddia kapsamında başlatılan soruşturmada TFF Etik Kurulu tarafından yazılı olarak Ali Koç'a;soruları yöneltildi. Sarılacivertli kulüp de Koç'un verdiği cevabı yayımladı: "Söz konusu iddialar için kulübümüz, TFF'ye araştırma talep etmiştir. Ancak bugüne kadar hiçbir bildirim ve bilgi alınmamıştır.. Kurulunuzun malumu olduğu üzere, kural olarak ispat yükü iddia sahibine aittir. Şüphe yok ki, soruşturma kapsamında iddia sahibinin kendisinde bulunduğunu dile getirdiği kayıtların sunulması gerekmektedir. Sunulamaması veya sunulan belgelerin ortaya atılan iddiayı kanıtlar nitelikte olmaması halinde ise töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların disiplin kurulları ile kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur.