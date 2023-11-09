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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Doğru değilse ceza istiyoruz

Doğru değilse ceza istiyoruz
G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR görüntülerini F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti. Bu iddia kapsamında başlatılan soruşturmada TFF Etik Kurulu tarafından yazılı olarak Ali Koç'a; "Adana Demir-F.Bahçe maçındaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, Lale Orta tarafından size gönderildi mi? Söylemek istediğiniz başka bir husus var mıdır?" soruları yöneltildi. Sarılacivertli kulüp de Koç'un verdiği cevabı yayımladı: "Söz konusu iddialar için kulübümüz, TFF'ye araştırma talep etmiştir. Ancak bugüne kadar hiçbir bildirim ve bilgi alınmamıştır. VAR görüntüsünün, Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini Kurulunuzun bilgisine sunarım. Kurulunuzun malumu olduğu üzere, kural olarak ispat yükü iddia sahibine aittir. Şüphe yok ki, soruşturma kapsamında iddia sahibinin kendisinde bulunduğunu dile getirdiği kayıtların sunulması gerekmektedir. Sunulamaması veya sunulan belgelerin ortaya atılan iddiayı kanıtlar nitelikte olmaması halinde ise töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların disiplin kurulları ile kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur. Soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dâhil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim."

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