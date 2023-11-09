İsmail Kartal, Ludogorets maçı sonrası konuştu: "Lider hala Fenerbahçe"

İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları şöyle...

"Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz."

"Buradaki taraftarlarımız bir özlem çekiyordu, bize çok güzel sevgi gösterisinde bulundular. Bir galbiyet ya da 1 puanla onları mutlu etmek istiyorduk. Beklenmedik bir mağlubiyet, tekrar bütün taraftarlardan özür dileriz."

"Yusuf Akçiçek 17 yaşında, sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son üç haftadır tamamen bizimle çalışıyor. Böyle bir maçta oynatarak, ona olan güvenimizi gösterdik. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyacak. Gelişime katkı sağlarsak, ne mutlu bize. İlk defa böyle bir maçta oynadı ama güzel bir maç çıkardı."