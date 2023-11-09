Son dakika Trabzonspor haberi: Onuachu Gomez’in ensesinde!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Bordo-mavili formayı giydiği 7 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da ağları sarsarsa geçen sezon 26 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Gomez'i yakalayacak. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını geçirdiği Belçika ekibi Genk'te 19 maçta 16 gol atan Onuachu, ardından transfer olduğu İngiliz ekibi Southampton'da 11 maçta sessiz kalmıştı.



DEV MAÇA DEV PRİM: 5 MİLYON TL



Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde yönetim kurulu oyunculara özel bir prim açıklamamıştı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan'ın, 26 yıl sonra gelen galibiyetin de coşkusuyla karşılaşmanın ardından personel de dahil olmak üzere tüm takıma 5 milyon TL prim verme kararı aldığı öğrenildi. Bu miktarın, büyük maçlarda ödenen primin yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi.