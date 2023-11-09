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Giriş Tarihi: 9.11.2023 19:47

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın da PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 09.11.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.
PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

"YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü antrenörü DAVID PIETRZYK'nin 08.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu HAKAN YAKIN'ın 08.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 08.11.2023 tarihinde basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden ve 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşım ile 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi
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