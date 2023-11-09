Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, spor panelinde konuştu

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 2021-2022 sezonunda çok iyi, Trabzonspor ruhunu yakalayan bir takımla Abdullah Avcı'nın önderliğinde şampiyonluğu yakaladıklarını belirterek, "Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık hepimiz." dedi.

Kafkas, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "2. Trabzon Kent Sempozyumu" kapsamında düzenlenen spor konulu panelde yaptığı konuşmada, Trabzon'un futbolda öne çıkan bir spor şehri olduğunu söyledi.

Kafkas, şampiyon olan ya da başarı yakalamış kadroların ertesi yıl dağılmasına ilişkin soru üzerine, "Her başarıyı yakaladıktan sonra, üst düzey oynayan bir takımın oyuncu değiştirmesi doğru olur diye düşünüyorum. Önemli olan takım olabilmek ve hedefe yürümek. 2021-2022 sezonunda çok iyi, Trabzonspor ruhunu yakalayan bir takımla Abdullah hocanın önderliğinde şampiyonluğu yakaladık. Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık hepimiz." diye konuştu.

Transfer politikalarında da hata yaptıklarını dile getiren Kafkas, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da çok zor bir ekonomik tablo olmasına rağmen, talip olmasının altında yatan gerçekte bu. Hepimiz sorumluyduk o dönemde. Doğru bir politika uygulanmadı. O dönemde, 'bu yanlış' dediğimiz planlamaya baktığımız zaman çok yetenekli oyuncular aldık. 12'si ülkelerinde milli takım seviyesinde olan oyunculardı ama bir takım olamadık. Ortaya Trabzonspor ruhunu yansıtacak bir ekip getiremedik."

Kafkas, Trabzon'da yabancı oyuncuların 2 yıldan fazla kalmak istemediğine işaret ederek, "Sezon başında bir karar aldık, yabancı oyuncular gelir getirici yaşlardaysa uzun sözleşme yapabiliriz. Belli bir yaşa gelmiş oyuncularda 2+1'in dışına çıkmıyoruz. Çünkü iki yıldan sonra hiçbir yabancı oyuncu kalmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki futbol gelişimine ayak uydurmak adına altyapıda Trabzonspor Akademisi vizyonu çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Kafkas, "Her sene altyapıdan 1 oyuncu çıkması inanılmaz bir başarıdır Trabzonspor adına." dedi.

Kafkas, Ertuğrul Doğan başkanlığında 3-4 ciddi proje üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmında taahhüt veriyoruz. 1,3 milyar lira gelirin tamamının Trabzonspor'un borçlarına gitmesi yönünde taahhütte bulunuyoruz. Bir ay önce Trabzon Limanı'na talip olduk. Yaptığımız planlamada yıllık 4-5 milyon avro arası Trabzonspor'a gelir getirecek proje ortaya koyacağız. Orası başka bir devlet kurumuna verilirken başvuruyu yaptık. Cevap geldi, 'Bir proje yapın ve 10 gün içinde teslim edin' diye. Biz de 6 gün içinde proje yaptık ve verdik. Tekrar yazı geldi, '5 gün içinde mevcut Yat Limanı için ne düşündüğünüzü iletin.' Biz de 'Kalacaklar' şeklinde cevap verdik. Dün tekrar yazı geldi, 'Trabzon Havalimanı projesinden dolayı burayı size veremeyiz' şeklinde. Niye bir ay önce bu yazılar yazıldı? Kararlılığımızı görünce bu yola girdiler. Buna herkes destek olmalı. Burada topyekun birlikte olmamız lazım. Herkesin bu konuda sahip çıkması lazım. Trabzonspor'a gelir getirici bu tür projelerde çok büyük destek olunmalı."

Zeyyat Kafkas, Trabzonspor kadın futbol takımıyla ilgili olarak da şu görüşlerini paylaştı:

"Kadın futbol takımımızı UEFA'nın ve devamında TFF'nin talimatı doğrultusunda küçük bir organizasyon şeklinde oluşturduk. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın ifadesidir, 'Önümüzdeki yıl kadın futbol takımımız şampiyonluk mücadelesi verecek.' Hatta bugünlerde yapılacak transferlerin yüzde 40-45'i belirlenmiş durumdadır. Şampiyon olabilecek bir takımı seneye izleyeceksiniz."