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Giriş Tarihi: 9.11.2023 14:26 Son Güncelleme: 9.11.2023 14:33

Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan’a yasadışı bahis soruşturması

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan’a yasadışı bahis soruşturması

Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında “Malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizleme” ve “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

TFF 1. Ligde mücadele eden Tuzlaspor maç biletlerinin Süper lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti. Tuzlaspor'un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları ortaya atılmıştı.

TUZLA SPOR BAŞKANINA YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Gündeme gelen İddiaların ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "Malvarlığı değerlerini aklama", "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizleme" ve "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan’a yasadışı bahis soruşturması
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