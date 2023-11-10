Abdullah Avcı'dan maç sonu önemli açıklamalar! "Ana sınıftan başlamış gibi..."

"BU İŞ BİR TAKIM OYUNUDUR"

İkinci yarıya taktik değiştirerek çıktıklarını belirten Avcı, "Sonrasında baskı yaptık ve golü bulduk. Sonrasında yemeyeceğimiz bir gol yedik. Ben bu işe ilkokuldan değil ana okuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Çok tekrarlar yapıyoruz ve bu iş bir takım oyunudur. Duygularınla oynayamazsın. Takım için oynanır. İkinci yarı oynanan oyundan memnunum, tabii ki eksiklerimiz var. Çok tekrarlar yapmamız gerekiyor. Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekibimiz var. Daha hızlı daha baskılı ve onunla beraber kaliteyi daha yukarıya çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. 4 maçta 10 puan. Bu harika, bizi hızlandıracak. Milli ara öncesi moral oldu. Onuachu'nun attığı gol fantastik bir gol, ona ayrı bir parantez açıyorum" ifadelerini kullandı.