Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:16

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı Antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşularıyla idmana başladılar. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
Kanserli çocuğun Filistinlisi Türk’ü mü olur, bunlar nasıl insanlar?
Gerçeği görmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA