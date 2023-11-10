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Giriş Tarihi: 11.11.2023 01:20

Emin Bayram, Westerlo ile ilk golünü attı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı...

Emin Bayram, Westerlo ile ilk golünü attı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan genç futbolcu Emin Bayram, gösterdiği performansla alkış toplamaya devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncu, Sint-Truiden maçında Westerlo formasıyla ilk golünü atsa da galibiyet için yeterli olmadı.

Belçika Ligi'nde Westerlo ile Sint-Truiden karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi. Sint-Truiden, 5. dakikada Eric Junior Bocat ile öne geçti. Westerlo, 15. dakikada Emin Bayram ile eşitliği yakaladı. Westerlo, 33'te ise Nicolas Madsen ile öne geçti.

Sint-Truiden'de Aboubakary Koita 77'de penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaptı. Koita, 88'de ise bu kez takımını 3-2 öne geçirdi. Westerlo'da 90'da sahneye çıkan Matija Frigan karşılaşmanın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Westerlo'da Emin Bayram ve Sinan Bolat, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Westerlo 11, St Truiden 18 puana yükseldi. Westerlo, gelecek hafta Charleroi deplasmanına gidecek. Sint-Truiden, sahasında Antwerp'i ağırlayacak.

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Emin Bayram, Westerlo ile ilk golünü attı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı...
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