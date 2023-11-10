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Giriş Tarihi: 10.11.2023 19:10

Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Şaşırmadık"

Fenerbahçe’den flaş açıklama! Şaşırmadık

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden TFF'ye yönelik bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır.

Bu tavır; sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır…

Tüm bu soru ve sorunlarda Hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi;
Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır.

Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz!

Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi "adil, şeffaf ve tarafsız!" olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir.

Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz;

Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?

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Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Şaşırmadık"
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