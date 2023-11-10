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Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:26

Hakan Keleş: "Emeğimizin karşılığını alamadık"

Hakan Keleş: Emeğimizin karşılığını alamadık

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, oyunun genelinden memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularım istediğim birçok şeyi sahaya yansıttı. Çok üzgünüm, puan alabilseydik bizim için moral olarak iyi olacaktı. Önümüzde milli bir ara var. Sakatlıkla uğraşıyoruz, iyi çalışacağız. İlerisi için bu akşam oynanan oyun beni memnun etti. Puan alabilseydik moral ve motivasyon için iyi olacaktı. Oyuncularım adına üzgünüm, verdikleri emeğin karşılığını alamadılar" dedi.

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Hakan Keleş: "Emeğimizin karşılığını alamadık"
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