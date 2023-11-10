Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool'un yıldızı Luis Diaz, babasına kavuşuyor
Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:37 Son Güncelleme: 10.11.2023 10:39

Liverpool'un yıldızı Luis Diaz, babasına kavuşuyor

Liverpool’un yıldızı Luis Diaz, babasına kavuşuyor

Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz 12 gün önce silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Yıldız oyuncunun babasının, Kolombiya'da polisler tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Liverpool yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın babası, günler önce Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılmıştı. 12 gün süren operasyonlardan sonra babası Luis Manuel Diaz kurtarıldı.

Luis Diaz'ın anne ve babası geçtiğimiz günlerde Barrancas kasabasında, 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri esnada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

ANNESİ BARRANCAS KIRSALINDA BULUNDU

Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda, Barrancas kırsalında bulunmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Luis Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" ifade etmişti.

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı. Sonrasında Luton maçında oynayan Diaz, son dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinden sonra Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı. Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
Boykot milli ödeme sistemine talebi patlattı Vatandaş TROY’a yöneldi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş Bodo/Glimt karşısında ağır yaralı! Kara Kartal Avrupa'ya veda etti
Arnavutluk Meclisinde sis bombası şoku! Göz gözü görmedi
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool'un yıldızı Luis Diaz, babasına kavuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA