Liverpool’un yıldızı Luis Diaz, babasına kavuşuyor

Liverpool yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın babası, günler önce Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılmıştı. 12 gün süren operasyonlardan sonra babası Luis Manuel Diaz kurtarıldı.
Luis Diaz'ın anne ve babası geçtiğimiz günlerde Barrancas kasabasında, 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri esnada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.
ANNESİ BARRANCAS KIRSALINDA BULUNDU
Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda, Barrancas kırsalında bulunmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Luis Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" ifade etmişti.
Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği oynanan lig maçında, kadroda yer almamıştı. Sonrasında Luton maçında oynayan Diaz, son dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinden sonra Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı. Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.