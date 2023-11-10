Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özden Öngün: “Oyunculara itici güç olmak..."
Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:28

Özden Öngün: “Oyunculara itici güç olmak..."

Özden Öngün: “Oyunculara itici güç olmak...

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Özgün, müsabakanın başlaması ile takımın kötü gidişatını gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk 20 dakikada istediğimiz hiçbir şey olmadı. Ne geriden oyun kurmada ne ön alan baskımızda rakibimize kurmak istediğimiz tuzakların hiçbirini kuramadık. Geriden oyun kurarken de yapmak istediklerimizi yapamadık. Burada tabii ki rakibin de iyi organize olmasında etkenler var. Fakat biz de oyuncularımıza bu anlamda saha içinde iyi anlamda görmedik. Tabii kötü bir akşam, kötü bir gece, çıkarılacak çok ders var. Nasıl iç sahada son 2 maçta iyi galibiyetleri aldıysak toparlayıp önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Tabii oyuncuların üstünde baskılar da var. Taraftarın beklentileri de var. Bunları da anlayışla karşılayabiliriz. Fakat oyuncuların saha içerisinde özgüvenlerinin düştüğü dönemlerde onlar onlara itici güç olmak tabii ki hem bizim kenardan hem de tribündeki taraftarların görevi. Tabii ki onlar iç sahadaki bu 2 galibiyet serisinden sonra çok iyi bir futbol bekliyorlardı. Belki onu göremedikleri için de tepkiler olmuştur. Fakat biz bunu değiştireceğiz. Emre Belözoğlu bu anlamda gerçekten kafasına koyduğu her şeyi yapabilen güçlü bir karakter. Hırslı bir karakter. Bu geceyi unutmayacağız. Tabii ki ne kadar düzelsek de bu içimizde bir unut olarak kalacak ama çıkaracağımız dersler var. Önümüzdeki haftalarda daha güzel, daha iyi sonuçlarla. Yukarıyı hedefleyen ve oyununu geliştiren bir takım olacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Özden Öngün: “Oyunculara itici güç olmak..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA